Discovery與聯發科跨界合作 透過5G手機展開勘景

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（中央社記者張建中台北29日電）聯發科力推5G旗艦手機晶片天璣9000，決定與探索頻道（Discovery）跨界合作，由Discovery的3位導演及攝影師利用搭載天璣9000的5G手機，展開勘景任務，作品預計明年推出。

聯發科表示，與Discovery跨界啟動 Chasing Incredibles極感影像合作計畫。將由3位Discovery導演及專業攝影師，運用搭載天璣9000晶片的5G手機，展開勘景任務。

聯發科指出，無論是極端環境、捕捉瞬間或記錄動人故事，智慧手機將成為創作的最佳夥伴。天璣9000晶片在平台性能、功耗、5G通訊、AI、圖像影片技術等表現將令人驚喜。

天璣9000是聯發科首顆採用台積電4奈米製程的手機晶片，並率先採用Armv9架構，包含1顆工作時脈達3.05GHz的Cortex-X2、3顆2.85GHz的Cortex-A710及4顆1.8GHz的Cortex-A510。

聯發科目前並未透露哪些手機業者會搭載天璣9000旗艦晶片，法人預估，搭載天璣9000的終端產品預計明年第1季底問世，Oppo、Vivo、榮耀及小米都可能採用。（編輯：張良知）1101229