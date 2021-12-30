合庫2022年徵才近400人 首波鎖定年後轉職潮

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（中央社記者吳佳蓉台北30日電）隨獲利穩定成長，合庫銀行今年年終獎金逾7個月，2022年整體將平均加薪6.6%，明年也計畫對外徵才近400人，第一梯次鎖定年後轉職潮，將招募108名具相關經驗行員，第二梯次則等畢業季來臨啟動。

合庫銀行今天透過新聞稿表示，為持續優化人力結構，吸引各方金融好手，預計明年對外徵才合計近400人。

第1梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募108名經驗行員，包含理財人員100人及客服人員8人；主要委託金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間為12月24日起至明年1月5日，招募相關資訊可詳閱合庫銀行及台灣金融研訓院網站。

第2梯次則將配合鳳凰花開畢業季，提供社會新鮮人優質工作機會，預定招募儲備菁英、一般金融、理財、資訊、資安等各類人員。

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合庫銀行表示，近年積極打造幸福企業品牌，一方面改善薪資條件，於明年加計響應軍公教調薪及晉級加薪，員工平均加薪幅度達6.6%以上，今年也將發出超過7個月年終獎金，讓員工共享獲利成長果實。

另一方面，也配合國內觀光業振興方案，提供國內員工「五星級飯店」住宿券及旅遊刷卡金補助，另為因應疫情變化，為國內全體員工投保防疫及疫苗接種險，並實施優於法令的防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種補助及篩檢費用補助等多項配套措施。（編輯：林興盟）1101230