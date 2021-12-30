中天生技：第3個十年擴大創投規模邁向國際

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）中天生技總經理郭明良今天表示，中天集團三大核心事業為新藥開發、生技控股及有機農業，2021年開啟第3個十年，將持續擴大生技創投規模，以自有技術平台開發世界級微生態、核酸及抗體新藥，邁向國際。

中天生技今天舉行線上法人說明會，郭明良表示，目前生技控股旗下擁有棉花田生機、合一生技、鑽石生技、精英投資、新耀生技、中天上海等重要轉投資公司。

其中成立於2004年的中天上海，資本額為新台幣17億元，將推動既有新藥族群加速進入中國大陸市場，並結合自主技術平台與兩岸科學家，合作開發優勢新藥，進一步併購銷售管道，強化商業與營收實力，透過對外授權，建立國際新藥聯合開發機制，目標是成為當地重要生技新藥企業，進入資本市場。

至於棉花田，郭明良說，目前擁有69家直營有機門市，2021年年營收約16億元，為中天目前主要營收來源。

郭明良表示，新藥研發部分，以腸生態及核酸新藥兩大主軸進行。中天在微生態領域發展20年，專利技術獨步全球，中天化療漾為中天第一件腸生態新藥，今年營收貢獻約5500萬元，目前也已在台灣各大醫院進行包括腸道菌相與保健及大腸癌、胰臟癌、免疫療法等臨床研究。

郭明良指出，中天微生態目標是調控特定菌叢生態治療疾病，可與多種現有藥物法合併治療，提升療效，透過微生態藥物庫鎖定癌症、糖尿病及自體免疫疾病新藥開發。

目前旗下二個新藥MB107及TB90010適應症分別鎖定皮膚相關及第二型糖尿病微生態。其中，斑塊型乾癬及異位性皮膚炎的人體探索性臨床試驗進行中，因產品特性，策略性將以醫材方式進入市場，縮短產品開發時程。

第二型糖尿病微生態，則將採取合併治療，探索性臨床試驗進行中；預計2022年5月完成試驗，進行菌相及療效分析。（編輯：楊蘭軒）1101230