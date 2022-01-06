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iPhone 13需求旺 鴻海鄭州廠招工祭額外薪資獎勵

2022/1/6 13:08
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋果高階版iPhone 13市場需求強勁，鴻海集團旗下富士康河南鄭州廠區今天在微信發布訊息招募正式工，另有返費人民幣8500元（約新台幣3.68萬元）作為額外薪資獎勵。

根據微信訊息，富士康鄭州廠區罕見在淡季啟動高薪獎勵，招聘正式工，今天公布招聘作業，招聘單位主要以鄭州廠港區和八大街廠區的iPEBG事業群為主，員工主要生產蘋果手機前、後面板，月薪大約人民幣3500元至4500元，旺季結束後一次性隨著薪資發放返費人民幣8500元。

產業人士向中央社記者表示，iPEBG事業群主要在河南鄭州綜合保稅區設廠，主要設計生產製造iPhone精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。

鄭州廠區是鴻海集團在中國重要生產基地之一，產業人士表示，鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機產品和零組件，新款高階版iPhone 13 Pro系列也在航空港廠區生產。

中國媒體今天也報導，當地人力資源公司因應富士康鄭州廠區招工，規劃3項招聘措施，其中2項包括每小時人民幣27元小時工、每小時人民幣26元的年前臨時工；小時工月薪在人民幣7000元至9000元左右，年前臨時工月薪在人民幣6500元至7500元左右。

另外還有第3項返費工措施，月薪約人民幣4000元至5500元，出勤滿55天，同時在職滿90天，還可拿到人民幣10000元的返費獎勵。

中國媒體分析，富士康鄭州廠區此次招工，主要因應蘋果iPhone 13在農曆新年長假期間的市場旺季需求，同時也為即將到來的農民工返鄉潮導致缺工變數，預作準備。

鄭州當地媒體曾報導，富士康鄭州廠區有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半蘋果手機來自鄭州富士康廠區。

法人指出，鴻海在iPhone 13系列整體供貨比重約65%至70%，鴻海更是iPhone 13 Pro Max獨家組裝代工供應商；此外鴻海集團也是iPhone 13系列金屬機殼供應商，並切入後鏡頭模組和前鏡頭模組。（編輯：楊凱翔）1110106

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