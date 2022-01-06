疫情拉警報 雲品集團餐飲旺、客房業績不抱希望

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（中央社記者江明晏台北6日電）疫情又拉警報，旗下有多個宴會廳的雲品國際總經理丁原偉今天表示，旗下宴會館已臨時接到「尾牙50桌、改500便當」的要求，但仍看好今年餐飲業績，不過對客房業務不抱希望，「早就升天了」。

面對疫情又拉警報，雲品國際總經理丁原偉今天出席記者會時指出，昨天已開始感受到疫情影響，宴會業務部陸續接到詢問應變措施的電話，旗下婚宴會館皇家薇庭昨天一早也接到「尾牙50桌、改500便當」的臨時要求，恐讓1月原本有機會創新高的餐飲業績落空。

丁原偉無奈地說，已開始規劃各種應變措施，展望今年，受到報復性聚餐潮激勵，餐飲業績回升，去年12月已回到疫情前水準，今年餐飲業績應該會非常好，但仍要看疫情臉色；客房業務就不必談，「早就升天了」，主要還是要看全球疫情發展和政府對邊境管制的態度。

雲品旗下的君品酒店、雲品日月潭客房也因疫情表現兩樣情。丁原偉提到，位於都會區的國際觀光酒店以前80%都是商務客挹注，除非有國境開放挹注，否則真的很難提升住房率。

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丁原偉指出，花東風景區的飯店房價因受國旅爆發拉抬，現在是「一晚換三晚」，雲品日月潭目前住房需求相當旺；君品酒店現在則是餐飲很強，但集團希望強調「高端的精緻路線」，打造相對質感的旅遊體驗。

因此，雲品今天也宣布，君品酒店蟬聯4年米其林三星餐廳的頤宮，以交流共創概念，攜手四間台東的部落餐廳，到頤宮中餐廳進行為期一週的客座交流，在這段期間推出限定料理，不僅傳承近期熱門的慢食文化，也能把部落特色的餐點介紹至國際餐飲舞台。（編輯：康世人）1110106