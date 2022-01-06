健喬12月營收3.33億元 連2個月創新高

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）健喬2021年12月營收新台幣3.33億元，月增9%，年增18%，連續2個月營收創歷史新高。健喬表示，成長動能主要來自鼻噴用藥Besonin大陸銷售較以往單月成長1倍，加上攝護腺癌藥上市貢獻。

健喬指出，由於持續有新品上市，過去產品組合毛利維持在40%左右，營收連續創新高可望推動第4季獲利可期。

健喬集團深耕泌尿領域，持續投入研發新藥並透過策略聯盟引進第一學名藥，目前攝護腺癌製劑銷售僅次於外國藥廠ASTELLAS PHARMA，位居本土藥廠第1名，去年美國藥廠Tolmar也將在台銷售權轉給健喬集團，為集團營運再添動能。

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外銷市場部分，健喬的外銷營收占比從2019年的12%，提升至2020年的14%，2021年12月單月已攀升至近2成。主要動能包括鼻噴用藥成功打入中國大陸市場，呼吸道領域的用藥成功進入泰國的醫藥通路，泌尿領域的用藥也成功打進香港的私人醫院、診所及藥局通路。

健喬2021年前3季營收較去年同期增長4.8%，前3季每股盈餘（EPS）0.7元。自2020年開始已經連續7個季度獲利超過2019年全年獲利。（編輯：張均懋）1110106