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鴻海持股夏普比重升至23.68% 優化組織結構

2022/1/7 21:00
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海今天晚間公告，為優化組織架構，鴻海對轉投資日本夏普（Sharp）持股比重提升至23.68%。

鴻海今天晚間代子公司Foxconn（Far East）Limited公告辦理實物減資，以Foxconn（Far East）Limited所持有的夏普股份1490萬股，作為退還給母公司鴻海實物減資案的抵充數額，並退回現金股款7821萬1690美元，Foxconn（Far East）Limited減資比例3.13%，減資原因為優化組織架構。

鴻海也同步公告取得Foxconn（Far East）Limited持有夏普股份1490萬股，累積對夏普持股比重增加至1億4490萬股，持股比重提升至23.68%。

根據夏普官網公告，去年9月底止，夏普對外公開發行普通股約6億1195萬2858股，大股東鴻海原先持股數1.3億股，持股比重21.28%，Foxconn（Far East）Limited原持有9155萬5069股，持股比重14.99%。

鴻海集團關聯企業鴻準（2354）子公司Foxconn Technology Pte. LTD.持有夏普6464萬股，持股比重10.58%；鴻海集團創辦人郭台銘個人投資的SIO International Holdings Limited持有3510萬股，持股比重5.75%。（編輯：張均懋）1110107

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