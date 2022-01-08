重磅法說會下週登場 法人：台股後市不看淡

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（中央社記者蔡芃敏台北8日電）台積電、大立光等公司法說會下週重磅登場，市場聚焦展望、毛利率、資本支出等議題。法人指出，台股本週創歷史新高後短線壓回，不過各期均線呈多頭排列。看好法說會行情發酵，台股後市不看淡。

台股加權指數7日盤中震盪逾300點，終場指數下跌198.16點，收在18169.76點，跌破18200點關卡，成交值新台幣3268.35億元，開紅盤首週週線收黑，下跌49點。

觀察下週重要大事，上市櫃公司將公告去年12月營收，台塑（1301）四寶將在10日發布營收表現。此外，聯電（2303）將在10日召開法說會。

台積電（2330）、大立光（3008）將在13日召開法說會。台積電股價近期走強，市場聚焦台積電營運展望、毛利率、資本支出、產能布局、先進製程、應用市場及與英特爾的競合等議題。

大立光一甩頹勢，媒體以「王者歸來」形容近期股價表現。大立光法說會除了將公布去年第4季及全年獲利外，也將釋出對今年營運展望，市場聚焦毛利率。

法人指出，台股本週創歷史新高後短線壓回，不過各期均線呈多頭排列，多頭格局不變，且下週有多場重磅法說會登場，看好法說會、首季財報行情，台股後市不看淡。

另家法人認為，美國聯準會（FED）釋出鷹派消息，市場推測可能提早升息，導致美股面臨漲多修正壓力，尤其是漲幅過高的科技股、電動車及元宇宙概念股，恐怕也將拖累台股走勢。

不過，法人指出，只要美股沒有大崩盤，投資人不須過度擔憂，且外資持續認錯回補台股，許多個股開年表現回神。看好台積電（2330）、鴻海（2317）集團、貨櫃航運、金融股、高殖利率等族群將成為台股撐盤要角，樂觀看待台股首季有機會挑戰萬九關卡。（編輯：郭無患）1110108