英特爾台灣挖角半導體人才 祭出24萬推薦獎金

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（中央社記者吳家豪台北11日電）英特爾台灣分公司總經理汪佳慧今天表示，為在人才市場取得優勢，英特爾選定特定市場進行最新的員工推薦計畫，若成功推薦來自台灣業界7家指定公司的人才加入英特爾，推薦員工可獲最高新台幣24萬元獎金。

英特爾今天年終媒體交流會，汪佳慧指出，為了獎勵與吸引業界好手，英特爾先前已宣布員工推薦計畫，若員工成功推薦女性人才進入英特爾服務，可獲得16萬元獎金；若成功推薦男性人才加入英特爾，可獲得8萬元獎金。

最新一波員工推薦計畫在全球不超過10個市場進行，台灣指定7家公司，涵蓋半導體各領域，但英特爾低調不願透露公司名稱。

此外，英特爾去年底告知員工，將以現金和股票形式加薪總計超過20億美元，超出英特爾每年的標準加薪幅度，員工獲得的加薪幅度將根據工作類別和績效而有所不同。

汪佳慧表示，英特爾台灣分公司也將進行結構性調薪，幅度不小，具體數字不對外揭露，預計從今年4月新的財年開始實施。

她表示，在數位轉型的過程中，產業對人才需求越來越高，英特爾為針對5G、雲端、人工智慧物聯網等領域招募更多人才，祭出調薪計畫。（編輯：黃國倫）1110111