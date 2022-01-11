蜂擁搶買新防疫神單 和泰產險預計傍晚6時下架商品

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（中央社記者謝方娪台北11日電）臺產防疫保單今年1月中下旬將到期，和泰產險月初搶進推出隔離賠新台幣10萬元、確診再賠5萬元防疫保單，保費不到千元，不過今天傍晚6時和泰產將緊急下架商品，下修保額後再上架。

臺產2020年底推出一張保費500元、隔離就賠10萬元的防疫保單，引起廣大關注，熱銷超過400萬件，平均近6人就有1人投保臺產防疫保單，不過一年期的保單本月將到期，產險業界陸續推出新防疫保單，意圖搶進承接商機。

其中，以和泰產月初推出隔離賠10萬元、確診再賠5萬元的防疫保單，最受外界矚目，開賣短短10餘天已賣近2萬件，被外界譽為「新防疫神單」。不過，和泰產官網今天已放上公告，將在今天傍晚6時下架商品作調整。

和泰產告訴中央社記者，由於此張保單收到民眾廣大迴響，為能符合更多民眾投保需求並兼顧公司風險胃納，將在今天傍晚下架商品，透過下調保額、讓可銷售數量再拉高，下修保額後，保費也會連帶下調，預計17日再上架調整後商品，供民眾購買。

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先前臺產一張保單熱銷400萬件，創下保險業奇蹟，也因後續本土疫情升溫，逾19億元保費收入幾近回吐。金管會是否會擔心再出現民眾瘋搶防疫保單、單一保險公司風險過高的情形？金管會保險局官員說，各保險公司推出產品都會自行評估可承擔風險、再保等，金管會也希望各保險公司落實評估，設計保單保額時，考量民眾防疫實際需求及風險胃納。

和泰產日前宣布推出防疫保單「新疫點零補償型專案」，拉高隔離補償保額，保戶於保險期間內若接獲政府開立的隔離通知，即可獲得10萬元定額補償，若保戶確診，可再獲得5萬元補償保險金，不分職業、性別、年齡，採單一費率，外國人也能投保，保費定為895元，不過此專案僅提供網路投保。今天下午和泰產官網因湧入投保人數過多，不時有「跑不動」情形。（編輯：潘羿菁）1110111