費半勁揚 台積電開盤上漲6元市值突破17兆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹12日電）美股大漲，費城半導體指數勁揚70.06點，漲幅達1.84%，台積電今天股價表現強勁，開盤跳空達新台幣657元，上漲6元，市值突破17兆元關卡。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在參院連任提名確認聽證會的證詞中，沒有出人意表的重大訊息，投資人如釋重負，美股收高。道瓊工業指數上漲183.15點，漲幅0.51%；那斯達克指數上漲210.62點，漲幅1.41%。

費半指數上漲70.06點，漲幅1.84%。台積電美國存託憑證（ADR）收在129.17美元，上漲4.16美元，漲幅3.33%。台積電今天股價同步走高，開盤跳空達657元，上漲6元，市值增加1555億元，攀高至17.03兆元，貢獻大盤指數約50點。

台積電將於13日舉行法人說明會，法人多看好台積電可望釋出正面訊息，不僅第1季營運表現可望淡季不淡，將續創歷史新高，今年度美元營收也將成長26%，將改寫年度歷史新高紀錄。（編輯：楊蘭軒）1110112