台積電一枝獨秀 台股漲87點站穩18300點

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）台股今天端看台積電個人秀，在外資調高台積電目標價激勵下，台積電股價連3個交易日走揚，收盤站上660元，帶動指數站穩18300點，重回所有均線之上。

加權股價指數終場上漲87.19點、漲幅0.48%、收在18375.40點、成交值新台幣2848.9億元；美系外資調高台積電至982元，加上市場對於明天的法人說明會具有期待，帶動股價緩步墊高。

分析師表示，台股連續3個交易日走揚，月線18095點發揮強勁支撐作用，讓台股在國際股市中相對強勢，台積電明天舉行法說會，市場除了關注去年第4季的獲利表現之外，也對今年展望充滿期待；反倒是大立光早盤秒填息後再度落入貼息窘境，在法說會前對產業景氣出現疑慮。

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法人表示，雖然近期國際股市震盪，但是台股卻表現相對強勢，顯示低檔買盤強勁，整體中多格局未變；考量美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾聽證會上釋出「軟性鷹派」的說法，加上最近5年美股NASDAQ指數元月上漲機率達到100%，且本週重量級法說會登場，台積電將捎來正面消息；此外，景氣對策燈號連10紅，11月外銷訂單連續21個月創下新高，整體經濟基本面展望依舊樂觀。

分析師認為，在市場消化美國升息及Omicron變種病毒的利空之後，台股可望依舊踩著多頭步伐逐步上攻，電子股在台積電領軍下將成多頭領頭羊，具有升息利多及高現金股息殖利率的金融股則扮演穩盤角色，傳產股雖去年獲利普遍亮眼，但市場對榮景是否持續疑慮較大，技術面則稍呈弱勢，恐較不受資金青睞。（編輯：黃國倫）1110112