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帆宣在手訂單491億元 法人估今年業績成長上看3成

2022/1/12 16:40
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（中央社記者張建中新竹12日電）高科技廠務暨製程系統廠帆宣接單暢旺，去年底在手訂單金額達新台幣491億元，法人預期，帆宣今年營收及獲利可望成長2至3成水準。

受惠台積電等半導體廠積極擴廠，帆宣去年營運繳出亮麗成績單，總營收達344.58億元，刷新年度歷史新高紀錄，年增37.18%。

帆宣接單依然暢旺，去年底在手訂單金額達491億元，法人預期，帆宣今年營收及獲利可望再成長2至3成水準。帆宣指出，除年終獎金不錯外，今年也會進行調薪。

帆宣表示，客戶需求強勁，因應客戶要求不能缺料，希望備好至少一年以上庫存，帆宣提高庫存水位，並在台南新購一廠區，預計今年開始加入營運，以設備供應為主，就近服務南部客戶。

帆宣旗下子公司亞達科技業務拓展也有不錯斬獲，亞達推出的工業元宇宙應用軟體開發平台，不僅獲全球大型航太軍事裝備供應商BAE Systems青睞，合作搶攻航太市場，也將與德商西門子合作投入智慧化維修領域。（編輯：張均懋）1110112

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