股匯雙紅 新台幣升1.6分收27.668元

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（中央社記者蘇思云台北12日電）美國聯準會（Fed）主席鮑爾發言緩和市場情緒，台股今天上漲87.19點，新台幣兌美元今天收盤收27.668元，升值1.6分，台北及元太外匯市場總成交金額14.15億美元。

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）11日出席聽證會，評估美國通膨壓力將持續到今年中，可能在今年晚些時候開始縮減資產負債表，市場解讀發言「沒那麼鷹派」，激勵美股收紅。台股今天也上漲87.19點，收在18375.40點。三大法人外資及陸資買超，投信、自營商賣超，合計買超104.91億元。

外匯交易員表示，外資今天有進有出，方向不明確，同時也有出口商進場拋匯，支撐新台幣走勢；新台幣兌美元今天開盤價為27.67元，最高來到27.645元，最低為27.71元，最後小升1.6分，收在27.668元。

外匯交易員表示，美國將公布通膨數據，市場也關注Fed能否在確保經濟復甦同時，抑制高通膨狀況。不過，農曆年前出口商有實質拋匯需求，預料對新台幣有一定支撐力道，後續仍要持續留意外資動向以及台股走勢。（編輯：潘羿菁）1110112