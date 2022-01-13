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法人：台股短多升溫 聚焦台積電大立光法說會

2022/1/13 08:20
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（中央社記者蔡芃敏台北13日電）美股收紅，台股昨天收漲87點。法人指出，台股站回各期均線，短多升溫，盤勢維持高檔整理格局；市場聚焦今天登場的大立光、台積電法說會。

加權股價指數昨天終場上漲87.19點，漲幅0.48%，收在18375.40點，成交值新台幣2848.9億元。

美國去年12月通貨膨脹數據符合預期，使聯邦準備理事會（Fed）可能加速升息的疑慮獲得一些緩和，美國股市收紅。

道瓊工業指數上漲38.3點或0.11%，以36290.32點作收。標準普爾指數上揚13.28點或0.28%，收在4726.35點。

科技股那斯達克指數漲34.94點或0.23%，收15188.39點。費城半導體指數揚升25.76點或0.66%，收3901.21點。

法人指出，台股站回各期均線，短多升溫，盤勢維持高檔整理格局，盤面輪動以矽晶圓、LED、半導體設備及塑化等族群為主。

法人分析，近期台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）升溫，加上美國Fed鷹派氣盛，多方追價謹慎，預估大盤維持高檔整理。投資人可留意今天登場的大立光、台積電法說會，短線聚焦產業具備成長性、獲利佳與技術面維持偏多股。

產業消息部分，高科技廠務暨製程系統廠帆宣接單暢旺，去年底在手訂單金額達491億元。法人預期，帆宣今年營收及獲利可望成長2至3成水準。

國際半導體產業協會（SEMI）預估，今年全球晶圓廠設備支出總額將逾980億美元，較2021年再成長10%，續創歷史新高；SEMI預估，台灣地區將至少成長14%。（編輯：楊蘭軒）1110113

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