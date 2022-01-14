宏碁成立虛擬賽車產學聯盟 擴大電競生態圈

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（中央社記者吳家豪台北14日電）電腦品牌廠宏碁今天宣布攜手產學單位，成立Predator League虛擬賽車產學聯盟，號召更多人共同推動台灣虛擬賽車發展，擴大電競生態圈。

宏碁去年宣布Predator League虛擬賽車推廣計畫開跑，同時舉辦首屆Predator League虛擬賽車聯賽，透過線上及實體近12場的推廣與訓練活動，歷經3個月賽事對決，最後由Gomotor_GPX車隊林君達、劉蔚瑄奪冠，從來自全台23隊的46名選手脫穎而出。

針對新年度發展計畫，宏碁首先成立Predator League虛擬賽車產學聯盟，邀請2021年參賽的景文科大、樹德家商、樹人家商、醒吾科大、嘉南藥理大學、弘光科大、正修科大、黎明學院、三信家商、崑山科大、樹德科大、普林斯頓高中、台北科技大學學生方程式賽車隊、陽明交大方程式賽車隊、成大方程式賽車隊、中興大學新能源電動車隊、台大賽車隊及各方產業代表參與。

宏碁台灣區營運長張世欣透過新聞稿指出，未來除了既有的電競商品、服務觸角持續向外擴張，宏碁更跨足運動科技領域，去年啟動的虛擬賽車運動推廣計畫是第一步，接下來成立Predator League虛擬賽車產學聯盟，透過各界參與，創造新商機。

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Predator盟校代表、樹德科大副校長郭輝明表示，繼1月11日與宏碁簽署產學合作，建置樹德科大電競中心暨虛擬賽車實驗室以及合作培育虛擬賽車手後，再加入Predator League虛擬賽車產學聯盟，足見電競發展的多元性，讓電競教育不僅只是培育選手、後勤人員，更藉由虛擬運動邁向運動科技範疇。

宏碁將於今年3月公告第2屆Predator League虛擬賽車聯賽內容，結合產學聯盟資源，帶著整套虛擬賽車裝備進行說明及推廣，藉此扶植校園虛擬賽車賽事及學生社團。（編輯：黃國倫）1110114