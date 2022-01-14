台灣保時捷去年度交車4022輛 今年估計有望成長

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）儘管去年車用晶片荒，不過根據台灣保時捷發布統計，2021年台灣市場交車輛為4022輛，年成長4%；對於今年市況保持樂觀，預估將維持成長步伐。

若以全球保時捷交車數統計，去年全年交車總數為30萬1915輛，與2020年相比增長11%，創下歷年保時捷交車紀錄，其中美國交車7萬25輛，年增22%居冠。

台灣保時捷表示，2021年全球熱銷車款為Macan車型，銷售量達8萬8362輛，Cayenne則以8萬3071輛全年交車數輛位居第二。保時捷純電跑車Taycan交車也達4萬1296輛，比2020年增加1倍多。具代表性的保時捷911也在2021年成功交車3萬8464輛， Panamera則交出了3萬220輛，718 Boxster和718 Cayman全年交車數達2萬502輛。

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至於台灣市場熱銷款，以Cayenne和Macan車系衛冕人氣王的地位，Taycan的熱度不減，成功交車超過800輛，911和718車系於國內雙門跑車級距表現依舊亮眼。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示，即使面臨國際上車用晶片短缺，以及年中時進入第三級警戒，台灣2021年銷售成績仍然相當優秀，也代表了台灣市場的成長潛力，對於未來一年的表現相當樂觀。（編輯：潘羿菁）1110114