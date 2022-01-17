資金浪潮 2021年投信基金規模近5兆創新高

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）2021年全球經濟重啟及各國央行灑錢救市，促使資金流向風險性資產，帶動國內投信基金規模全年大增4320億元，推動基金規模達4兆9552億元，年成長9.55%，創歷史新高紀錄。

根據投信投顧公會資料統計，截至去年12月底為止，投信整體基金規模達4兆9552億元，年成長9.55%，創新高。

法人表示，隨著通膨疑慮，今年央行政策轉向緊縮，預期上半年金融市場波動頻率加大，但進入下半年政策上路後，恐慌情緒消化，有機會走出新格局。

若按類型區分，去年規模增長最多的是國內股票ETF基金、國內股票型基金，各增加2309億、1409億元；另外，跨國多重資產型基金、跨國股票ETF基金也增加超過800億元。

減少最多的是國內貨幣市場型基金，金額縮減1696億元；其次是跨國一般債券型基金、國內股票ETF反向基金、高收益債券型基金，各減少545億、169億與144億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，從去年國內基金規模變化顯示，資金明顯流向風險性資產，尤其是台股主、被動式基金，規模同步大增。反觀，保守型的資產與債券型基金，規模出現縮水的情形，反映景氣好轉、市場資金充沛的現象。

進入2022年，黃筱雲指出，由於疫後需求大量湧現，造成供給趕不上需求，所以美國聯準會今年開始減少購債，同時考慮提早升息、縮減資產負債表，也造成流動性縮減的恐慌，股、債市都大幅震盪，預料將持續2至3個月。

黃筱雲認為，通膨壓力可望在第2季緩解，而且按過去經驗，聯準會政策上路後，市場情緒將逐漸平復，資金有望重回風險性資產懷抱。加上，景氣擴張周期尚未結束，企業獲利還有成長的空間，因此投資操作建議「股優於債」，並採取定期定額，搭配逢回加碼布局的策略，布局台股或全球股票型基金。

新光投信台股投資團隊表示，2022年台股多頭格局不變，儘管Omicron疫情全球擴散，從台積電概念股、創新技術、綠電、電動車、元宇宙等電子新五虎潛力族群中，仍有不少利基電子股，未來想像空間大，後市仍大有可為，建議投資人趁農曆年前台股整理期間，擇優分批佈局。（編輯：郭無患）1110117