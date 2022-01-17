2021年企業募資創新高 電子業募資近4000億

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（中央社記者謝方娪台北17日電）景氣暢旺，公開發行公司2021年公開募集金額達新台幣1兆500.33億元、件數422件，雙創史上新高，其中以電子業及金融保險業籌資最積極，募資金額各達3973.75億元及1252.59億元，合計占比近半。

金管會今天公布2021年公發公司國內及海外公開募集（含現金增資及發行公司債）申報生效合計422件，年增14.99%，金額合計1兆500.33億元，年增3.39%。

金管會官員指出，近兩年國內經濟基本面良好，廠商看好景氣正向發展，擴大營運及生產規模，2020年公募金額年增近8成，雖將基期墊高，2021年相較2020年仍成長3.39%，件數也因小型募資案件增加，年增達14.99%，全年公開募集件數及金額同步創下史上新高。

若以產業別而言，全年募資金額最多為電子業，件數182件、金額高達3973.75億元；其次為金融保險業，募資件數16件、金額1252.59億元，其中以國內首樁金金併募資金額最大筆，富邦金併日盛金現金增資高達500億元。

募資金額第3名為其他產業，募資件數50件、金額1120億元，其中以台電發債募資逾600億元最高，占此類別募資金額的一半左右。

從募資用途別觀察，以償還債款金額4611.29億元、占比48.49%為最大宗，不過金額已較2020年下滑；第二大用途為擴充廠房設備，金額高達2938.09億元，創下近10年新高，占比達30.9%；第三大用途為充實營運資金，金額達1428.76億元、占比15.03%。

2021年公發公司辦理私募案件共105件、年減10.26%，金額631.29億元、年增7.36%，主要是因2020年度1億元以下小型私募案件較多、件數基期相對高，以致2021年私募件數減少，但金額仍呈現增加。

2021年公發公司辦理國內募集金額占總募集金額的90.1%、海外募集金額占比9.9%，顯示企業仍以國內募資為主。（編輯：張均懋）1110117