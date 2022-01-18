台股震盪收黑 跌146.8點
2022/1/18 13:52
（中央社台北18日電）台北股市今天開低震盪收黑，收盤跌146.8點，為18378.64點，跌幅0.79%，成交金額新台幣2618.62億元。
加權指數開盤為18492.81點，盤中最高18575.41點，最低18378.64點；不含金融股指數15907.98點，跌154.55點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.10%、食品股跌0.45%、塑化股漲0.02%、紡織股跌0.02%、機電股跌1.32%、造紙股跌0.49%、營建股漲0.14%、金融股漲0.53%。
委買張數1885萬7972張，委賣張數1382萬374張，成交張數598萬3265張。
收盤時上漲435家，下跌409家，持平133家。
成交量前5名個股為新光金、上曜、金像電、元大台灣50反1、聯電。
漲幅前5名個股為聯德、瑞鼎、榮創、新唐、文曄。
跌幅前5名個股為國泰費城半導體估、勤益控、國泰股利精選30估、ABC-KY、國泰北美科技估。1110118
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