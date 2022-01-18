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考量通膨、員工辛勞 SOGO今年調薪4%

2022/1/18 14:39
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（中央社記者梁珮綺台北18日電）疫情重挫百貨業，SOGO百貨從2020年起已連續2年沒有調薪，不過，董事長黃晴雯今天說，考量通膨並體恤員工辛勞，今年將調薪4%，年終獎金則維持原本規格，依照績效發2至3個月。

人潮就是錢潮，根據經濟部統計處統計，百貨公司透過促銷活動、週年慶等吸引大批消費者，業績蒸蒸日上，營業額從2009年的新台幣2319億元逐年成長，到2019年已攀升至3552億元，營收表現亮眼。

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不過，2020年疫情來襲，政府加嚴防疫措施，民眾多半居家避疫，人潮驟減導致營業額下滑，前年營業額為3541億元，衰退0.3%。

由於疫情衝擊大，遠東SOGO百貨2020年、2021年連續2年沒有調薪，黃晴雯今天在「歲末&福袋」記者會中表示，儘管今年疫情仍相當嚴峻，但物價也不斷上漲，但考量通膨情況及體恤員工辛勞，今年將調薪4%，年終獎金則維持原本規格，依照績效發2至3個月。（編輯：郭無患）1110118

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