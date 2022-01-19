微軟1.9兆收購動視暴雪 遊戲股漲聲響起

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）微軟（Microsoft）砸687億美元（約新台幣1.9兆元）收購遊戲大廠動視暴雪，創遊戲界紀錄，也為產業帶來更多想像空間。遊戲類股早盤「漲」聲響起，華義攻上漲停價128.5元，多檔個股漲幅逾半根停板。

台股今天開低，一度下跌逾百點；遊戲類股受到遊戲界史上最大規模的收購案激勵，全面開高。

華義率先亮燈漲停，昱泉、歐買尬、網龍、碩辣椒等漲幅超過5%，傳奇、宇峻、唯數、大宇資、好玩家、張煜科、隆中等漲逾2%。

微軟18日宣布，將以每股95美元的現金收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard），這個金額比動視暴雪上週五（14日）的收盤股價溢價約45%，交易價值高達687億美元。若完成收購，微軟將成為僅次於中國騰訊及日本索尼（Sony）的第三大遊戲商。

動視暴雪總部位於美國加州，以ATVI的代號在那斯達克掛牌，旗下擁有「暴雪英霸」、「魔獸世界」、「爐石戰記」、「星海爭霸」、「暗黑破壞神」、「決勝時刻」、「Candy Crush Saga」等知名遊戲。

市場認為，微軟砸大錢收購動視暴雪，除了補足遊戲內容，擴大規模外，布局元宇宙是一大重點，也為遊戲產業帶來更多的契機及想像空間。（編輯：楊蘭軒）1110119