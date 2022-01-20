鴻海企業形象歌曲預告曝光 23日線上嘉年華首發

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海今天中午在官方臉書粉絲團貼出企業形象歌曲預告，預計23日線上嘉年華活動首發。

鴻海全球形象主題曲將於23日登場，預告中，鴻海董事長劉揚偉坐上電動巴士駕駛座，看著鏡頭準備前往下一站，主題曲旋律配合「鴻海～鴻海～」的諧音呼喊，集團強調「絕對很洗腦」！

鴻海集團3日正式推出官方臉書粉絲團與外界積極互動，23日的線上嘉年華活動也備受矚目，這次活動宣傳大使由長年受邀參與的老朋友歌手李炳輝擔任；今年嘉年華抽獎獎品除了現金獎外，還包括電動車大獎，已讓準備參與的員工們試試手氣。

鴻海線上嘉年華活動預計23日下午2時登場，預期鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉將接續致詞。

展望今年，劉揚偉日前透露，鴻海布局元宇宙和電動車一樣，朝平台化方向布局，鴻海在元宇宙領域不會缺席，集團在伺服器年營收已達新台幣兆元規模，是元宇宙硬體端的最大受益者。

劉揚偉也表示，實現元宇宙必須要有強大的運算能力，量子電腦的高運算力，在未來會是重要關鍵。

鴻海在前一次法人說明會上預期，今年雲端網路產品需求看好，雲端服務供應商（CSP）表現強勁，5G應用帶動下網通產品需求延續。

鴻海指出，今年元件和其他產品持續提升市占率，預期連接器和光學模組業績成長，半導體產品也將推出新品，預期今年元件和其他產品類別是4大產品線表現最佳項目。（編輯：康世人）1110120