美股續挫澆熄台股封關行情？法人：恐回測季線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北22日電）美股今天續挫，台股週五大跌摜破「萬八」關卡，距離牛年封關只剩3個交易日，法人認為，近期不確定因素多，影響內外資抱股過年意願，下週一開盤不排除尋求17819點附近的季線支撐。

美股今天續挫，串流影音平台Netflix財報令人失望，股價重挫拖累科技股再下跌，道瓊工業指數終場下跌450.02點、以科技股為主的那斯達克指數下跌385.1點，美股今天4大指數齊跌，週線收黑。

受到反壟斷法案衝擊，美股21日重挫，台股開低走低，指數盤中摜破「萬八」後，跌幅不斷擴大，終場下跌318.98點，收在17899.3點，創1個月以來收盤新低，成交量放大至3041.71億元，週線翻黑。

華南投顧董事長儲祥生表示，美股表現弱勢，跌勢超乎預期，市場靜待美國聯準會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC）會議，升息時間表將是一大重點，台股封關後才會公開反映，若Fed升息步調如市場預期，預計全球股市有望走揚，台股有機會在農曆年後補漲。

安聯投信台股團隊表示，由於聯準會政策動向高度牽動全球資金，一旦加速緊縮可能從原本預期的3到6個月內縮短至一個月，此一不確定因素成為加劇近期市場波動幅度的關鍵原因。

不過，歷史資料顯示，農曆封關前及開市後，台股指數漲多跌少，安聯科技基金經理人廖哲宏表示，今年全球景氣持續成長、未有衰退跡象，台灣也可望有3.5至4%的經濟成長率，高於疫情前長期平均水準，基本面和企業獲利仍是牽動股價的關鍵因素。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，加權指數跌破萬八大關，下週將尋求17819點附近的季線支撐，內資偏好的OTC指數更是出現明顯的領跌走勢，週五收盤已回測半年線位置。

展望後市，葉獻文表示，由於對台股具影響性的美股科技龍頭財報與FOMC會議皆集中在台股休市期間公布，近期又有反壟斷法干擾投資信心，預期下週將影響內資抱股過年意願，不過仍看好台股的高殖利率特性有助於持續吸引外資挹注。（編輯：黃國倫）1110122