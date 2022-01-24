台股守住季線支撐 法人：封關前操作需謹慎

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股今天在台積電強力支持下，化解續跌危機，指數開低走高，回升到萬八大關附近，守住季線支撐，法人表示，台股進入封關倒數加上美股高檔拉回，短期操作需小心謹慎，高現金殖利率龍頭產業相對抗震。

加權股價指數今天開低走高終場上漲89.74點、漲幅0.5%、收在17989.04點、成交值新台幣2633.75億元，高低點拉抬逾300點，守穩季線17836點支撐，權值龍頭股扮演反攻角色。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股進入封關倒數加上美股高檔拉回，短期操作需小心謹慎，另一方面，1月26日聯準會即將召開FOMC會議，貨幣政策方向仍有待觀察，但會議結果公布時台股已經牛年封關，預期封關前整體市場將偏向較為保守看待，然而台股基本面維持正向看法，待年後不確定因素消弭後，指數仍有走高的機會。

葉獻文指出，就基本面來看，去年12月台灣外銷訂單金額為679億美元，創歷年單月新高，年增12.1%，連22紅，全年總額達6741.3億美元，改寫歷史新高，且年增幅高達26.3%，刷新16年來最大增幅，預期2022年1月年增率將維持11%至13.8%的雙位數增長，達成淡季不淡、創下最強1月的紀錄，都是台股多頭信心的強心針。

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另外，葉獻文指出，美國即將進入升息循環，不過歐日央行的寬鬆基調不變，而高獲利潛力的台灣股市，加上企業配息意願高，預期今年台股殖利率有望達3.76%，相較新興市場的3.15%出色，更優於全球平均股利率2.05%，有助於吸引外資回補台股，成為推升指數的資金面利多，且遇到市場震盪時，高殖利率也能發揮抗震之效，因此建議投資人若要抱股過年，不妨挑選高現金殖利率的龍頭產業。

國泰費城半導體ETF基金經理人游日傑表示，受消息面影響，科技股短線承壓、波動較大，惟在5G通訊、電動車車用晶片、元宇宙（AR、VR）浪潮等新科技趨勢，在在皆須半導體做強力硬體後盾，故市場普遍看好科技新進展將持續帶旺半導體市場，產業基本面強韌無虞，相關概念股拉回值得留意。（編輯：黃國倫）1110124