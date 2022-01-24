電腦代工廠追加訂單 第1季NAND Flash跌價收斂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）受惠電腦代工廠追加PCIe 3.0固態硬碟（SSD）效應，市調機構集邦科技估計，第1季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價跌幅約8%至13%，但相較原預期的10%至15%收斂。

集邦科技表示，隨著料況短缺問題改善，加上商務型筆記型電腦訂單有撐，第1季用戶端SSD出貨衰退幅度小於往年的淡季水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，英特爾（Intel）新一代支援PCIe 4.0的處理器Alder Lake出貨不如預期，集邦科技觀察，電腦代工廠為滿足第1季出貨目標，回頭增加採購PCIe 3.0 SSD，使得用戶端SSD價格下跌約3%至8%，跌幅小於原預估的5%至10%水準。

集邦科技表示，因供應商庫存壓力稍獲緩解，通用快閃記憶體（UFS）產品價格跌幅約5%至10%，同樣小於原先預估的8%至13%。整體NAND Flash合約價跌幅約8%至13%，小於原預期的10%至15%。（編輯：潘羿菁）1110124