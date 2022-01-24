防疫險網路投保卡卡 新安產險：儘速優化調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北24日電）近期疫情升溫，帶動民眾投保防疫險需求轉熱，新安東京海上產險網站因湧入投保人數過多、系統服務容量超載，無法進入防疫險頁面；新安產險指出，儘速優化調整後恢復上線。

近期Omicron疫情延燒，繼和泰產隔離賠新台幣10萬元防疫保單下架後，新安產險隔離賠5萬元、確診再賠5萬元防疫保單熱度增溫，不過除了實體通路將在26日喊停，民眾紛紛反映網站也進不去，無法透過網路投保。

經記者實測，晚間7時點選新安產險網站防疫險頁面，會轉圈圈一段時間後出現系統維護公告：「很抱歉，因進行投保分流後，系統仍無法負荷過多的人潮，故本投保網站將於2022年1月24日上午9點起進行維護調整，期以提供更穩定的投保品質。」

新安產險晚間發布3點聲明回應，第一，防疫保單近期在網路投保上線以來，受疫情升溫影響熱銷，因系統服務容量超載造成網路塞滯，將儘速優化調整、恢復上線，造成客戶諸多不便，深感抱歉。

其次，現階段為優先配合政府以防疫為重，避免民眾群聚搶買投保增加染疫風險，全台服務據點臨櫃受理將於1月26日下午5時30分暫停紙本要保書收件。

第三，為落實風險管理政策並維持穩定經營，於商品上線前已評估風險胃納，防疫保單訂有風險控管總額100萬張，若風險累計接近所定額度前將啟動銷售管控機制，即會提前公告。（編輯：張均懋）1110124