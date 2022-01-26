美科技股大跌 法人：台股牛年封關走勢恐震盪

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（中央社記者潘智義台北26日電）俄烏地緣政治緊張，加上美國聯準會（Fed）貨幣政策會議結果待公布，美股震盪收低，科技股重挫。法人認為，在不確定因素下，台股今天牛年封關，恐出現震盪走勢，但地緣政治影響只是短暫，後續仍看Fed態度。

由於聯準會在貨幣政策上日趨鷹派，道瓊工業指數下跌66.77點或0.19%，以34297.73點作收。標準普爾指數下挫53.68點或1.22%，收在4356.45點。科技股那斯達克指數重挫315.83點或2.28%，收13539.30點。費城半導體指數大跌129.10點或3.71%，收3350.85點。

台股25日收在17701.12點，大跌287.92點，跌幅1.6%，成交值新台幣2694.1億元，加計盤後交易約2749.8億元。

半導體封測廠力成預估，第1季業績可較去年同期成長兩位數百分點，與美光（Micron）合作可望延續一段時間，力成持續成為SK海力士（SK Hynix）旗下Solidigm的合作夥伴。

晶圓代工廠力積電今年營運展望樂觀，產品平均售價可望揚升，全年總營收將逾800億元，稅後淨利將超越200億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受中央社電訪時表示，俄烏關係緊張，影響國際股市，但屬於短暫因素，對股市真正有影響的還是美國聯邦準備理事會升息的議題。目前市場已普遍預期美國3月升息1碼，甚至還約有兩成的人預期美國升息2碼。

蔡明翰解釋，因媒體報導美國升息2碼訊息，造成市場表現過度。只要台股封關後聯準會公開市場操作委員會（FOMC）公布利率會議結果，未超出市場預期，美股可望利空出盡，出現反彈；但台股因農曆年長假不確定因素，封關日可能量縮震盪，須待農曆年後補漲。

他認為，年前可鎖定大型權值股，但宜分散布局電子、傳產、金融股。（編輯：楊蘭軒）1110126