翁朝棟拜早年 獲利成績是中鋼50歲生日最佳賀禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日電）中鋼董事長翁朝棟今天發信拜早年，感謝全體員工及家屬。他說，在亞洲8家一級鋼廠中，中鋼去年前3季合併稅後淨利率居首；在全球主要鋼鐵企業的市值，更由第6名攀升至第3名。中鋼去年獲利年增29.5倍，是中鋼人獻給公司50歲生日的最佳賀禮。

翁朝棟信中指出，去年開展高值化精緻鋼廠及發展綠能產業雙主軸，所謂「計熟事定，舉必有功」。中鋼去年精緻鋼品出貨量63.57萬公噸、銷售占比7.6%、營收占比9.4%，均超越原先設定目標；去年整體降低成本52.42億元，達成目標值45億元的116.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他強調，中鋼去年自結合併營收4683.3億元，較2020年3147.8億元成長48.8%；自結合併稅前淨利844.1億元，較2020年27.7億元大幅成長約29.5倍，是中鋼建廠以來的最佳營運成績，也是全體中鋼人獻給公司50歲生日的最佳賀禮。

他說，中鋼正式邁入50而知天命的階段，清楚了解自己的定位及未來的發展方向，要永續發展，必須回歸發展企業初心，從追求每股稅後盈餘（EPS）回歸到做好ESG（環境、社會及公司治理）的工作，這是敬天、愛人、利他、律己的作為。（編輯：張良知）1110126