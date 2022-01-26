台股金牛年漲11.84% 陽明最飆、康控-KY落難

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）今天金牛年封關日，台股指數上漲1872點，漲幅11.84%，創下1973年以來連續5次「逢牛」必漲的紀錄，其中陽明海以358.6%漲幅奪下「最飆金牛股」，財務爆雷的康控-KY重挫66.42%最弱。

受到國際市場亂流影響市場抱股過年意願，台股終場未能順利收紅，加權指數小跌26.72點，跌幅0.15%，收在17674.4點，成交金額2241.09億元，是2017年以來農曆年封關未能收紅的一年。

觀察金牛年飆股排行，若不計入減資個股，航運股表現普遍名列前茅，前十大依序為陽明、晶宏、大眾控、麗臺、智原、中華化、四維航、萬海、美而快、鈺創，漲幅最高358.6%，最低也有239.57%，長榮以235.31%漲幅排名第11名，緊追在後。

若計入減資個股，漲幅前4名全由減資個股包辦，分別為德宏上漲69.95%、立凱-KY上漲507.27%、倫飛上漲431.67%、富驛-KY上漲409.38%，陽明則落入第5名。

儘管有多達25家個股（含減資股）金牛年漲幅超過200%，但受到疫情衝擊，亦或2020年疫情爆發初期防疫概念股基期墊高等原因衝擊下，跌幅超過40%也有24家。

統計跌幅前十名分別為康控-KY、廣錠、雅茗-KY、立積、岱宇、同致、安普新、美德醫療-DR、光耀、耀登。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，雖然牛年牛尾巴遇亂流，台股在牛年整體表現仍然不俗，總市值來到新台幣54.94兆元，再成長6.73兆元，且牛年的平均日成交金額來到3878.58億元，顯見多頭市場交投熱絡。

三大法人方面，牛年最挺台股的就屬投信法人，買超796.32億元，不過外資減持台股3848.28億元，自營商也賣超1530.19億元，三大法人合計牛年賣超台股4582.15億元。

展望虎年台股走勢，葉獻文認為，目前全球都在等待聯準會接下來的動作，包括升息與縮表的幅度、速度，將牽動金融市場走向，不過從歷史經驗來看，雖然升息前市場確實會出現劇烈波動，甚至不排除升息前2個月有約一成的拉回走勢，只要升息循環開啟後，指數往往能再度反映經濟成長現況，預期股市將呈現短空長多、先蹲後跳趨勢。

新光投信台股投資團隊表示，隨全球進入升息年，台股2022年1月漲多回檔修正，2022年基本面前景鴻運當頭，有機會年後帶領台股如虎添翼，短期修正後，預估年後科技股營收、獲利具高成長性，有望吸引逢低資金布局，春節後仍有機會維持震盪向上走勢。（編輯：張均懋）1110126