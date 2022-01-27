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金管會成立應變小組 緊盯春節期間重大金融輿情

2022/1/27 14:11
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（中央社記者謝方娪台北27日電）9天春節連假將來臨，除了強化資安聯防，金管會成立應變小組，密切注意國內外重大金融輿情，以便及時決策並採取相應監理措施。

今天行政院會，金管會報告春節期間金融服務因應及金融穩定整備共4大措施。第一，春節期間金融機構及周邊單位持續提供多項服務，包括電子銀行、信用卡及電子支付機構、ATM等交易系統，以及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線。

第二，各金融機構及周邊單位強化資安監控、應變與通報程序，並加強交易及客戶驗證機制，金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）將分享金融情資，發揮資安聯防功能。

第三，鼓勵民眾使用線上金融服務，分行櫃檯則應設置隔板、在營業廳入口或櫃檯前公告，請客戶進入營業廳應全程配戴口罩；對於客戶經常碰觸公共區域及設備加強清消，且金融機構應充分提供行員如護目鏡、拋棄式手套等防護設備。

第四，金管會已成立應變小組，持續關注國內外重大金融輿情，以便及時決策並採取相關監理措施。金管會也和各金融機構建立聯繫機制，要求金融機構落實緊急應變機制及相關通報程序，以利對重大事件進行即時聯繫及處理。

金管會提醒民眾，可多利用金融機構提供的線上金融服務，減少實體接觸機會，以兼顧防疫需求，並在過年前事先做好各項財務規劃，放心過新年。

此外，金管會已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，民眾可在金管會及產、壽險公會網站查詢，預先下載或抄錄以備不時之需。（編輯：楊蘭軒）1110127

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