長興去年稅前盈餘逾44億創新高 年增4成

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（中央社記者蔡芃敏台北27日電）長興材料去年稅前盈餘新台幣44.32億元，年增40.94%，創歷史新高，每股稅前盈餘3.57元。

長興去年12月合併營收44.18億元，較去年同期成長7.91%，與去年11月持平。受惠原材料成本下降，12月平均毛利率略優於去年11月表現；去年營收達504.71億元，年增31.54%，全年稅前盈餘44.32億元，年增40.94%，每股稅前盈餘達3.57元。

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展望今年表現，長興表示，合成樹脂可望因銷售量增及成本改善，獲利表現將漸入佳境。東南亞市場需求顯著成長，馬來西亞廠虧損已逐步收斂，布局成果可望逐步顯現。

長興表示，特用材料市場需求持穩，長興將提升產能效率；電子材料方面，高階PCB、IC載板市場需求強勁，真空壓膜機供不應求，持續規劃擴增產能；乾膜光阻部分，去年投資新建的蘇州第3條塗膠生產線，預計今年年中投產，預期可貢獻營收增長動能。（編輯：張均懋）1110127