更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

長興去年稅前盈餘逾44億創新高 年增4成

2022/1/27 19:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）長興材料去年稅前盈餘新台幣44.32億元，年增40.94%，創歷史新高，每股稅前盈餘3.57元。

長興去年12月合併營收44.18億元，較去年同期成長7.91%，與去年11月持平。受惠原材料成本下降，12月平均毛利率略優於去年11月表現；去年營收達504.71億元，年增31.54%，全年稅前盈餘44.32億元，年增40.94%，每股稅前盈餘達3.57元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

展望今年表現，長興表示，合成樹脂可望因銷售量增及成本改善，獲利表現將漸入佳境。東南亞市場需求顯著成長，馬來西亞廠虧損已逐步收斂，布局成果可望逐步顯現。

長興表示，特用材料市場需求持穩，長興將提升產能效率；電子材料方面，高階PCB、IC載板市場需求強勁，真空壓膜機供不應求，持續規劃擴增產能；乾膜光阻部分，去年投資新建的蘇州第3條塗膠生產線，預計今年年中投產，預期可貢獻營收增長動能。（編輯：張均懋）1110127

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族