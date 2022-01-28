春節休市期貨保證金上調1成 金管會提醒注意風險部位

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（中央社記者謝方娪台北28日電）為因應國際金融市場在國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所在春節休市期間調高期貨保證金1成，金管會提醒期貨交易人隨時關切未沖銷部位風險。

金管會發布新聞稿指出，期貨市場1月27日至2月6日休市，共休市11日，為因應國際金融市場在國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所在春節休市期間調整保證金，包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約4類。

調整方式以1月25日保證金為基礎，調高約10%，實施期間自1月26日（春節前最後交易日）一般交易時段收盤後生效，並預計在2月7日開紅盤日視市場狀況再行公告2月8日一般交易時段結束後各契約保證金適用金額。

以台股期貨（TX）為例，每口原始保證金原為新台幣18萬4000元，1月26日一般交易時段收盤後調高至20萬3000元。

金管會提醒期貨交易人，注意保證金適用金額調整，隨時關切自身未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化；期貨商對期貨交易人也應加強注意，落實風險控管。（編輯：楊蘭軒）1110128