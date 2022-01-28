浩鼎抗癌新藥OBI-822全球三期臨床試驗再增波蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北28日電）浩鼎研發中的主動免疫抗癌藥OBI-822，全球多國多中心三期臨床試驗已陸續獲得各國核准進行，繼秘魯、墨西哥、南非、西班牙後，今天公告再新增波蘭，預計2023年進行期中分析。

繼25日通過西班牙藥物衛生用品管理局審查，核准進行第三期人體臨床試驗後，浩鼎今天再公告，通過波蘭藥品註冊辦公室審查，核准進行第三期人體臨床試驗。

浩鼎表示，1年前開始在全球多個國家申請OBI-822全球三期臨床試驗，包括歐洲藥品管理局（EMA）提出西班牙、德國及波蘭第三期人體臨床試驗申請，也向阿根廷、巴西、南非藥政主管機關提出第三期人體臨床試驗申請，迄今陸續獲得秘魯、墨西哥、南非、西班牙、波蘭核准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

浩鼎的OBI-822是以醣抗原Globo H為作用標的的主動免疫抗癌藥。浩鼎表示，依實驗設計，預計2023年進行期中分析，實際時程將依執行進度調整。由於浩鼎已開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金100萬美元。

浩鼎也將辦理現金增資，預計發行3000萬股普通股，暫訂原股東每仟股認購112.9股；現金增資認股基準日訂於111年2月26日，21日為最後過戶日，繳款期為3月4日至17日間；現增資金主要用途為支應新藥研發專案支出及充實營運資金。（編輯：林淑媛）1110128