疫情期間申請本金緩繳 金管會：還款期數可調整

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（中央社記者吳佳蓉台北3日電）金管會今天表示，日前已邀集相關部會及銀行業者開會，針對民眾於疫情期間，向銀行申請貸款、信用卡等本金、利息緩繳，剩餘款緩期數也能同步做調整，避免每期還款金額因此增加。

金管會今天透過新聞稿表示，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對個人經濟影響，先前已數度協調銀行業就個人消費性金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等，提供緩繳3至6個月等措施，並展延受理期限至今年6月底止。

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金管會指出，近一步考量民眾於疫情期間申請本金緩繳，若屆期後還款總期數無法順延，將導致後續剩餘期數的每期還款金額增加，加重民眾經濟負擔。

因此，金管會已在今年1月17日邀集財政部、銀行公會及相關銀行開會研商並獲共識，對因疫情影響申請本金或利息緩繳的民眾，在符合銀行法第38條法定年限規定前提下，配合提供順延相關債務的還款總期數，或其他更有利之還款方案，以協助有需要的民眾度過疫情難關，並請銀行公會轉知各銀行配合辦理。（編輯：楊凱翔）1110203