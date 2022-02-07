紅盤日股匯不同調 新台幣收27.841元創3個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）股匯市今天同步開紅盤，卻各走各路，台股反彈大漲225.9點，新台幣匯率則貶值1.3分，收盤收在27.841元，創近3個月新低紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額14.28億美元。

台股今天農曆虎年開紅盤，儘管盤中電子股拉回，大盤漲幅收斂，但午盤後金融堅挺，貨櫃三雄奔漲停，帶動台股反彈大漲225.9點，收在17900.3點，5日線和季線失而復得，連2年農曆春節後開盤日收漲。

外匯交易員表示，隨著台股上攻，新台幣匯率以27.81元開盤後，匯價也跟著走高，最高升抵27.77元，不過午後外資轉向匯出，加上美債殖利率走升，不少壽險業敲進美元，強化海外布局，使得台幣匯率應聲走弱。

外匯交易員指出，午後美元買盤湧現，使得台幣匯率走低，盤中最低至27.848元，部分出口商趁勢進場拋匯，抑制貶幅，新台幣終場以27.841元作收，創近3個月新低。

儘管虎年紅盤日股匯不同調，外匯交易員認為，目前還看不出顯著的方向性，後續仍得關注台股及外資動向；此外，美債殖利率走高後，美元買盤的強度也是觀察重點。（編輯：趙蔚蘭）1110207