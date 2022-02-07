貨櫃三雄紅盤日強攻漲停 法人：多題材發酵

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（中央社記者蔡芃敏台北7日電）台股虎年開紅盤，航運股上漲8.56%，貨櫃三雄均強攻漲停作收。法人指出，貨櫃三雄獲利看好，股價已自前波高點修正，具位階較低、高殖利率等題材，看好航海王股價再掀起一波行情。

台股今天震盪收高，航運股漲勢居冠，資金比重逾12%，類股漲幅8.56%。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海均以漲停作收，分別收在124元、108元與162元。

此外，在外資調高航空雙雄目標價的激勵下，航空股今天早盤領先表態，終場長榮航收在漲停價26.4元，華航漲幅達9.4%，收在25.6元。

法人指出，貨櫃三雄去年獲利創高，今年有望維持相當水準。但股價已自前波高點修正2成至3成左右，位階相對較低，且台股春節休市期間，國際貨櫃海運股漲勢居多，也讓貨櫃三雄今天跟進上漲。

法人認為，市場推估貨櫃三雄去年度股利配發率可期，具備獲利旺、低本益比、高殖利率等題材，因此看好股價有機會再起一波行情。

根據Sea-Intelligence資料顯示，全球貨櫃船舶去年12月準班率僅32.05%，跌破去年8月旺季的33.45%。

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貨攬業者表示，雖然各國積極端出解決措施，但卡車、火車、倉儲中心人力調度卡關，內陸物流不順，環環相扣下，塞港問題持續難解；市場預期，塞港問題至少要到今年第3季，但第3季又是傳統海運旺季，估計運價將持續位處高檔。

法人說，依照過往慣例，亞洲工廠農曆春節前暫緩出貨，運輸需求下滑，運價也會修正；不過，春節過後工廠復工，預估2月下旬貨量將再度湧現，海運運價隨需求回升，且逐步進入旺季。（編輯：張良知）1110207