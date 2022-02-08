和泰2022挑戰連續21年車市冠軍 積極引進電動車

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）台灣汽車龍頭和泰汽車今天發表車市年度展望及和泰車營運重點，2022年將持續挑戰蟬聯21年台灣車市冠軍目標，並預計引進首款全電動BEV車型bZ4X、爭取全新Lexus RZ 450e導入市場。

去年因疫情影響，台灣汽車總市場近45萬輛，今年預估微增至46萬輛；和泰今年3大品牌登錄目標16.4萬輛，年增逾5%。

受到本土疫情一度升溫，和泰車新年展望透過新聞稿方式發表；TOYOTA、Lexus、HINO總代理和泰汽車去年3大品牌以15.6萬輛的登錄台數再創歷史新高，蟬聯20年台灣車市冠軍，其中TOYOTA COROLLA CROSS成為台灣史上第一輛年度銷售突破4萬輛的SUV車款，表現亮眼；2022年和泰車將持續挑戰蟬聯21年台灣車市冠軍目標。

和泰車表示，台灣經濟穩定成長，且股市、房市持續熱絡及國旅需求旺盛等因素，可望持續活絡汽車市場，然而全球疫情及車用晶片的不確定性影響，和泰汽車預估2022年汽車市場規模為46萬輛，相較去年的44.98萬輛小增約2.27%。

展望新的年度，和泰車表示，2022年和泰汽車配合原廠展開電動化佈局，預計引進TOYOTA首款BEV（Battery Electric Vehicle）車型bZ4X，並爭取全新Lexus RZ 450e等電動化車型導入市場，積極往集團碳中和目標前進。

和泰車指出，透過完整且多元的產品線，小型車銷售目標設定為15.5萬輛，為在台銷售史上最高紀錄，其中TOYOTA 13萬輛，Lexus 2.5萬輛，市佔率將上看33.7%，另商用車市場因2021年六期法規切替、客戶提前購車的影響，預估市場總台數將下滑，但TOYOTA、HINO商用車仍將持續推進市佔，挑戰年販賣目標為9000輛；三大品牌銷售總目標為16.4萬輛。

除了導入電動化車型外，打造集團數位服務也成為和泰車今年營運重點，和泰表示，面對數位化浪潮持續發酵，集團從顧客的需求出發，以Mobility as a Service （MaaS）為願景，專注於汽車銷售與週邊事業，致力於服務有「移動需求」的顧客，擴大數位轉型的方向與構面。和泰商城將於2022年3月開站，搭配和泰Pay與和泰Points等多元支付方式，打造集團數位服務生態系。

另外，和泰集團乘車派遣服務yoxi 2021年已完成250萬服務趟次，2022年目標達成60萬會員數、6000輛車輛數與600萬服務趟次，並將持續新增預約叫車、代叫車、一次叫多台、週期性預約等功能，滿足乘客及司機各種多元的使用情境，提升便利性。

目前全台唯一同時提供共享汽、機車服務的平台─iRent也將於今年擴大共享汽車規模到8000台。（編輯：郭無患）1110208