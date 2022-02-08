109年營造業概況調查 營建署估缺工數達11.8萬人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北8日電）內政部營建署今天發布109年營造業經濟概況調查，調查推估缺工數達11.8萬人，比108年調查缺工數4.8萬人擴大1.45倍；調查也顯示，業者認為物價波動劇烈、原物料上漲壓力大，足見成本上揚與缺工讓營造廠形成兩頭燒。

營建署表示，本次調查結果包括109年全年生產總額、勞動報酬、收入總額、支出總額與實際運用資產淨額。營造業實際運用資產淨額獲利率為1.5%，較108年的1.9%略減，專業營造業純益率逐年減少，近5年純益率以107年的6.9%最高，其次為108年的6.2%。

營建署指出，109年底整體營造業從業員工人數約13萬8847人，其中職員（指專門技術、管理及佐理人員）占58%，人數多於工員（工程技術工及普通工）的39.6%，從業年齡以35到65歲為主。

營建署表示，透過調查可知，營造業在109年面臨問題以「物價波動過劇，成本控制不易」及「原材物料價格持續上漲」的比例最多，因此，平抑原材物料價格的因應措施，是政府應優先協助的項目。

在109年營造業勞工空缺數推估部分，營建署表示，本次調查推估營造業勞工空缺總人數達11萬8102人，比108年調查的4萬8809人大幅成長，其中以基層勞工空缺8萬8897人最多，包含勞力工2萬471人與技術性勞工6萬8426人。其次則是技術士2萬2692人、工地主任2964人、專任工程人員1769人與公司內部管理人員1781人。

營建署表示，按等級別觀察，總人數以丙等綜合營造業空缺4萬5039人最多，其次是甲等綜合營造業4萬4718人，專業營造業2552人。用地區別觀察，空缺人數以中部地區4萬2397人最多，其次為北部地區3萬5604人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

營建署解釋，營造業缺工數是抽樣調查後再來做推估，但是實際上營造業缺工數會動態變化，廠商如果有缺工需求可以到勞動部就業網站登錄職缺，以利媒合勞動力。

109年營造業經濟概況調查是為了掌握營造業營運情形與整體變動趨勢，營建署表示，調查期間為去年6月到10月，採取分層系統抽樣法及實地訪問、郵寄通信為主，網際網路填報為輔辦理，有效樣本共1900份。（編輯：潘羿菁）1110208