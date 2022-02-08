怡利電去年淨利9700萬元創6年高點 每股賺0.81元

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）怡利電子自結去年第4季自結獲利新台幣8800萬元，自結每股純益0.74元，是2015年第2季以來高點，累計去年全年獲利9700萬元，自結每股純益0.81元，創6年來新高。

怡利電因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，自結去年12月合併營收3.08億元，較前年同期2.05億元成長49.5%，當月自結獲利1900萬元，大幅年增416.67%，當月每股自結純益0.16元。

怡利電自結去年第4季合併營收8.55億元，較前年同期5.5億元大增55.45%，去年第4季稅後獲利新台幣8800萬元，較前年同期1000萬元大增780%，當季每股自結純益0.74元，是2015年第2季以來高點。

怡利電自結去年全年合併營收24.76億元，較前年16.33億元大增51.57%，自結去年獲利9700萬元，較前年虧損8192萬元轉盈，去年每股純益0.81元，是6年來高點。

怡利電今年1月合併營收2.83億元，較去年12月3.08億元下滑7.97%，比去年同期1.75億元成長61.87%。怡利電指出，去年新案量產，今年持續出貨。

展望今年營運，怡利電1月初法人說明會預估，第1季正面看待，逐季成長難度不大，訂單已經看到今年底。

法人指出，怡利電今年毛利率看3D擴增實境抬頭顯示器（3D AR HUD）產品導入進展，若加上額外模具開發費用和技術權利金，有助今年毛利率拉升接近3成。

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觀察去年集團業績比重，怡利電資料顯示，抬頭顯示器占比約40%，先進駕駛輔助系統（ADAS）占比約29%，車載主機業績占比約17%；台灣營運中心占比約24%、江蘇占比約41%、泰國占比約35%。

怡利電在台灣包括彰化總廠研發中心、彰化廠組裝線、全興二廠光學玻璃廠；在中國江蘇蘇州廠生產前擋玻璃抬頭顯示器為主，泰國廠配合東南亞車廠布局車載主機、環景系統、倒車顯影、後座娛樂系統、車用無線充電器等。（編輯：張均懋）1110208