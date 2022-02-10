遠東SOGO駁斥裁員200餘人 高雄店轉型精簡人力

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（中央社記者曾智怡台北10日電）針對周刊王報導SOGO百貨將裁員200餘人，遠東SOGO澄清，高雄店目前正進行業務轉型，將調整部分樓層經營模式，因此依勞基法規定程序精簡28名員工；面對不實報導，公司將採取法律行動，捍衛自身權利。

周刊王（CTWANT）近日接獲爆料指出，遠東SOGO近期將大幅調整人事，9日傳出南部據點開始裁員，並以由南往北的方式進行，估計將裁員200餘人。

對此，遠東SOGO表示，針對周刊王未向本公司查證，即憑空杜撰指稱SOGO將以由南往北的方式進行，估計將裁員200餘人，公司將採取法律行動，以捍衛自身權利。

遠東SOGO表示，遠東SOGO高雄店目前正進行業務轉型，部分樓層調整經營模式，因此高雄店單店將依勞基法規定程序精簡28名員工，資遣條件優於勞基法相關規定。類似人力精簡於零售業界不乏先例，周刊王罔顧查證求實的新聞原則，採用不實資訊誤導閱聽大眾，已明顯違法。

SOGO百貨董事長黃晴雯在去年末「歲末&福袋」記者會表示，去年SOGO週年慶營收原本訂定新台幣110億元業績，最後上衝至130億元，「不但達標，而且超標」，也帶動全年業績達439億元。

此外，疫情刺激精品消費動能，SOGO百貨以精品為主的復興館業績大幅成長，擠下台北101成為北部業績王，今年持續看好精品的成長力，並將啟動展店計畫。（編輯：潘羿菁）1110210