鎧俠工廠原料遭汙染 群聯：短期供貨無虞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）NAND Flash供應商鎧俠（Kioxia）以及威騰（WD）公告工廠的半導體原物料被汙染。群聯表示，與鎧俠簽署長期供貨合約，且貨源多元，短期供貨無虞。

群聯今天發布聲明指出，群聯跟儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商鎧俠有簽署長期供貨合約，優先供貨保障，供貨無慮。

群聯表示，除與鎧俠有簽署長期供貨合約外，群聯也與其他主要的NAND Flash供應商分別簽署長期供貨合約，以及穩定合作關係，供貨無影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

群聯強調，NAND Flash供貨來源多元化，且與各家NAND Flash供應商均保有長期穩定的合作關係，群聯也將密切的關注NAND Flash供應商的營運狀況以及供貨穩定度，確保滿足全球客戶的需求。

因應2022年的NAND Flash儲存市場需求上升，並為滿足全球客戶的合作案需求，群聯表示，自2021年10月開始，便已開始建構庫存水位，截至2022年1月，庫存水位達到歷史新高，短期內供貨無慮。（編輯：楊蘭軒）1110210