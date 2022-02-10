工會抗議未全面調薪 全國電：定期檢視薪酬條件

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（中央社記者吳家豪台北10日電）3C通路商全國電子工會今天到新北市政府抗議，目前的調薪方案未顧及工會所提的長期低薪問題。全國電子回應，會定期檢視員工整體薪酬條件，規劃調薪方案需兼顧讓薪資條件具備市場競爭力，並獎勵優秀表現員工。

全國電子企業工會表示，一直要求公司全面調薪，但在民國110年12月勞資會議中，公司卻表示111年度將進行「績效調薪」，依績效考核表現等作為調薪和晉升考量，而非全面調薪。

全國電子發聲明指出，過去幾年已經多次調薪，今年也有調薪計畫，並預計於3至4月間完成。公司會定期檢視員工整體薪酬條件，確保提供的薪酬具有市場競爭力。

全國電子強調，薪酬條件除了本薪及伙食津貼外，還有每月領取的銷售獎金、台數獎金，以及其他各類獎金。依照公開資訊觀測站資訊，全國電子近年平均薪資都持續增長，109年平均薪資達新台幣75.1萬元，年增10.32%。

關於工會訴求的全面調薪議題，全國電子認為，應同時考量企業競爭力的提升。薪酬政策是企業留才的關鍵，規劃調薪方案需兼顧讓薪資條件具備市場競爭力，同時又達到獎勵優秀表現員工的目的。

聲明指出，全國電子今年調薪標準主要參考員工績效表現及職務薪資水準，來決定個別的調薪幅度，確保員工能獲得相應的報酬。

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全國電子工會理事長高維龍提到，資方在109年11月將他降調至其他門市，解除主管職務並取消主管加給，經勞動部裁定為不當勞動行為，要求回復主管職務和加給，但資方卻提出行政救濟，還對他提出民事訴訟，盼公司尊重裁決結果。

全國電子表示，基於營運考量而進行店長職務調動，是依循過往門市店長輪調的慣例執行，與高維龍的工會理事長身分無涉。全國電子依照法律顧問的建議，對於裁決結果提出相關訴訟尋求救濟，是正當法律程序的行使，並無超出原本裁決範圍，絕非藉故濫訴打壓工會。（編輯：張良知）1110210