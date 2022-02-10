亞泰去年每股賺5.87元 連6年改寫新高

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（中央社記者張良知台北10日電）亞泰影像今天下午舉行線上法人說明會，公布自結2021年每股盈餘為5.87元，連6年創歷史新高。亞泰總經理吳淑品表示，2021年基期高，今年能不能創新高，將取決於外在環境。

亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，產品廣泛應用於噴墨式或雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前5大品牌客戶有4家為亞泰客戶；亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名品牌廠供應商。

受惠遠距教學及居家辦公複合形態，影像感測器需求強勁，亞泰自結2021年合併營收約新台幣41.91億元，年增率5%，創下歷年新高；因調整員工薪酬福利，營業毛利約7.08億元，與2020年持平。亞泰去年營業利益5.12億元，稅後淨利4.25億元，年增率14%，基本每股盈餘達5.87元，獲利連續6年改寫高點。

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亞泰現有大陸深圳及緬甸兩個廠區，2021年資本支出約1.89億元，將產能擴增至年產能3800萬套；其中，深圳廠月產能190萬套、年產2280萬套，緬甸廠月產能130萬套、年產能1560萬套。若營運效益拉升，預期今年總產能可達4000萬套，今年資本支出約5000萬元。

吳淑品表示，由於2021營收獲利雙創新高，基期較高，加上疫情、船運緊俏，電子料供應鏈的調整需謹慎應對，今年能不能創新高，主要取決於外在環境。（編輯：黃國倫）1110210