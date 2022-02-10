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王美花會供應商、餐飲與通路業者 力求穩定物價

2022/2/10 19:23
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（中央社記者梁珮綺台北10日電）萬物齊漲，經濟部長王美花今天邀上游供應商、台灣連鎖暨加盟協會等公協會及烘培、餐飲、賣場通路業者與會，盼能穩定物價，上游供應商指出，在能力範圍內盡量緩漲，以利餐飲、糕餅烘焙業營運，另有業者表示不會漲價。

賣場通路業者美廉社、家樂福、大潤發、全聯、愛買及楓康均表示，將延續平價抗漲專區，並推出促銷、優惠方案，針對永豐實將調漲紙品價格，業者紛紛表示，目前各賣場衛生紙貨源充足，民眾可以放心採買，不需搶購。

去年第4季以來，餐飲、小吃頻傳漲價，消費者物價指數（CPI）從去年8月以來、連續5個月漲幅超過2%的通膨警戒線，全年CPI漲幅更達1.96%，創下13年來新高紀錄。

王美花今天下午邀國內上游供應商、台灣連鎖暨加盟協會、台灣連鎖加盟促進協會、糕餅商業同業公會全國聯合會、台北市糕餅商業同業公會、台灣糖菓餅乾麵食工業同業公會及烘培、餐飲、賣場通路等約30名業者與會，盼能穩定物價，雙邊討論近2小時。

根據商業司新聞稿，與會餐飲業者坦言漲價會影響消費意願，多數會自行吸收成本、開發新產品、提升服務品質，藉此提升來客率，同時指出，只要上游供應商的原物料價格不再調漲，願意配合政府穩定物價政策，不漲價。

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上游供應商業者則指出，原物料成本結構複雜，在能力範圍內會盡量緩漲，以利餐飲、糕餅烘焙業營運，另有業者表示不會漲價。

王美花表示，政府會持續關注國際發展情勢，提出各種好的政策方案，協助業者穩健發展，若廠商對國家重要民生物資有運送需求，可向國際貿易局提出，貿易局會再請交通部透過「國際海運運輸平穩工作小組」協調國籍航商協助運送。（編輯：黃國倫）1110210

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