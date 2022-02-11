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宏達電1月營收月減逾37% 歷年同期新低

2022/2/11 17:12
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（中央社記者吳家豪台北11日電）智慧型手機與虛擬實境（VR）廠商宏達電因缺乏新產品帶動業績，今天公布1月合併營收新台幣3.59億元，月減37.59%，年減27.1%，改寫歷年同期新低。

宏達電被外界視為元宇宙（Metaverse）概念股，獲資金追捧，從去年10月中旬開始股價一路走揚，最高衝上97.3元，近期漲多拉回，今天收在68.3元、上漲0.89%，成交量超過1.86萬張。

今年1月舉辦的美國消費電子展（CES），宏達電發表5G行動專網及邊緣雲端運算的無線VR體驗、VIVE Focus 3的VIVE手腕追蹤器、VR眼鏡VIVE Flow醫療健康類新內容，搶攻全球虛擬實境的展覽、演示、教育與虛擬協作等領域。

此外，宏達電與美國最大銀髮族虛擬實境解決方案開發商MyndVR合作，透過最新的回憶療法程式MyndVR Originals，減少疏離感並改善年長者的情緒，預計2022年初開始在VIVE Flow上使用。（編輯：張均懋）1110211

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