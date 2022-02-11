陽明、萬海1月營收創高 三雄淡季同寫新猷

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（中央社記者蔡芃敏台北11日電）陽明1月營收新台幣355.9億元，年增74.07%，連續2個月創新高。萬海1月營收首度突破300億元，至325.1億元。業者認為，塞港與碼頭壅堵問題嚴峻，供應鏈壅塞問題短期難緩解，對後市仍樂觀看待。

受惠於農曆年前貨主出貨力道強勁，加上運價上揚，陽明營運再創新高，1月營收至355.9億元，月增1.38%，較去年同期成長74.07%。

萬海1月營收首度突破300億元，至325.1億元，月增39.82%，年增140.03%，創下歷史新高。

首季通常為海運淡季，不過市況仍供不應求，今年首季營運淡季不淡，貨櫃三雄營收同登歷史高峰；長榮1月營收568.41億元，年增99.9%。

展望後市，陽明表示，市場擔憂通膨拖累經濟復甦，且國際原油價格走揚，加上新型變種病毒擴散，海運市況仍充斥不確定性。

不過，陽明說，各國港口祭出管制，全球運輸人力調度吃緊，美西碼頭勞資合約談判協商在即，供應鏈壅塞問題短期難緩解。預計2月下旬貨量再度湧現，有助於支撐運價，陽明對於今年海運市場看法維持審慎樂觀。

最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）至4980.93點，週跌29.43點，連續4週下跌。

遠東至歐洲線運價續疲，值得留意的是，美國線終結連3跌，遠東至美西每FEU（標準40呎櫃）週漲97美元，至8054美元。遠東至美東線每FEU1萬1022美元，上漲37美元。（編輯：林興盟）1110211