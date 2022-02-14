機械1月出口值創新高 公會籲政府調整防疫政策

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台灣機械公會今天公布1月機械出口值30.13億美元，年成長12.8%，創歷史單月新高，並連續17個月均較上一年同期成長。

機械公會表示，台灣整體出口表現仍然亮眼，新台幣匯率短期不易有持續貶值趨勢。觀察COVID-19疫情影響，公會建議，政府參考國外先進國家與病毒共存、放寬限制做法，適當因應與調整，降低對產業衝擊。

台灣機械工業同業公會今天公布台灣機械設備進出口統計，1月機械出口持續成長，單月出口值30.13億美元，較去年同期26.71億美元成長12.8%，公會表示，1月機械出口值再創歷史新高，這也是從2020年9月起連續17個月均較上一年同期成長，顯示國際景氣對機械設備剛性需求持續暢旺。

根據統計，1月機械出口值前3大產品包括電子設備（5.23億美元/占比17.4%/較去年同期成長46.6%）、檢量測設備（3.63億美元/占比12%/較去年同期減少 2.5%）、工具機（2.23億美元/占比7.4%/較去年同期減少2.2%）。

從市場來看，1月機械出口國前3大包括美國（7.74億美元/占比25.7%）、中國大陸（7.2億美元/占比23.9%）、日本（1.97億美元/占比6.5%）。

機械公會指出，受COVID-19疫情持續影響，原物料與航運成本仍維持高點，而新台幣匯率受美元轉強影響，近期略為回貶，但仍在27.85元附近徘徊，觀察台灣整體出口表現仍然亮眼，短期不易有持續貶值趨勢。

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觀察疫情影響，機械公會表示，目前台灣持續維持二級警戒，雖然Omicron變異株病毒仍威脅全球，但部分國家已宣布與病毒共存，解除一切防疫規定與限制，未來也將有更多國家加入或逐步放寬防疫規定，此舉有利經濟復甦與商務交流活動。

機械公會指出，台灣目前完整疫苗接種覆蓋率超過75%，建議政府參考國外先進國家做法，適當因應與調整，以降低對產業衝擊。（編輯：黃國倫）1110214