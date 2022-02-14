春節前大量交車 汎德永業1月營收衝上歷史新高

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）汎德永業新年營收開紅盤，受惠BMW熱門車款趕在農曆年前大量到港交車，推升1月合併營收達新台幣45.9億元，年增率6.25%，刷新單月歷史新高紀錄。

汎德永業表示，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線逐漸完整，帶動新車銷售力道，加上新車大量到港，全新BMW X3運動休旅、X4動感跑旅同步於1月交車，推升1月營收寫下掛牌上市以來的最佳歷史成績。

汎德永業表示，依目前預收單熱烈情況來看，新車銷售動能將可望延續。隨著國內經濟持續擴增，房市、股市景氣保持熱絡，國旅旺盛提高用車需求等利多因素下，預估今年台灣新車市場仍將持續火熱。由於2022年式新車預計將自3月起陸續到港，對今年新車銷售表現展望樂觀。

汎德永業指出，BMW電動車iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版今年訂單配額已完售，預計於4月開始陸續交車；另外，首款純電性能休旅BMW iX M60也已展開預售。

在Porsche部分，今年上半年將推出全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型，由於目前訂單滿手，希望爭取更多新車配額。

在維修保養業務方面，汎德永業表示，隨著BMW、Porsche在台銷售數量穩定增加，推升1月維修保養業務維持穩健成長，預期未來隨著台北士科、台中保時捷兩大新服務據點加入，維修保養業務將逐步放大獲利貢獻。（編輯：張良知）1110214