不畏疫情干擾 瓦城、乾杯及雲品1月營收正成長

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（中央社記者江明晏台北14日電）1月雖有Omicron本土疫情，但衝擊餐飲觀光業營運有限，瓦城1月營收年增5.38%、乾杯1月營收年增25.17%，創同期新高及單月次高；飯店業者雲品國際1月營收也逆勢成長9%。

瓦城1月合併營收達新台幣3.9億元，年增5.38%，瓦城表示，近期雖有疫情干擾，但國內2劑基礎疫苗覆蓋率已破7成，第三劑疫苗覆蓋率也逐漸提升，經過幾波疫情後，民眾不若先前恐慌，春節聚餐需求暢旺無受到過多影響，外帶年菜銷售表現也持續亮眼，雙重助力增長1月業績。

此外，瓦城新開的4家品牌店更於1月投入營運戰線，迎接春節連假人潮，2月業績表現可期。

興櫃餐飲公司乾杯1月自結合併營收3.32億元，年增25.17%，創下同期新高及單月歷史次高紀錄。

乾杯集團表示，主要受惠海內外展店效益，加上尾牙旺季加持，餐廳事業表現亮眼，加上外販事業推出年節禮盒搶攻新年贈禮商機，共同推升1月營收創新高。

展望後續，乾杯表示，春節連假訂位暢旺，2月再迎情人節商機，加上新開「乾杯台南三井店」，營收有望再攻頂。

雲品國際1月合併營收2.08億元，與2021年同期相比成長9%。雲品表示，今年1月國內開始出現Omicron本土變種病毒疫情案例，對於雲品原本暢旺的企業尾牙帶來不少影響，雲品也於第一時間啟動企業顧客的尾牙替代方案，如改為桌菜打包、等值的外帶餐盒、亦或是延後改為春酒來辦理，將疫情的影響降到最低。

展望今年，雲品表示，飯店住房與餐飲宴會仍受疫情影響，國內消費市場表現將視疫情動向而定，雲品將審慎因應，並持續優化營運動能。

雲品與寶元紀所成立的台中「蘭克斯特」 （Lancaster House）已於1月開始試營運，至今已逆勢接單破百場，目前總營業額超過5000萬元，更接單至今年12月底，預計3月正式開幕，將能為雲品營收帶來穩定助益。（編輯：黃國倫）1110214